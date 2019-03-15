雲林蔦松國小百年校慶 全村總動員

2019-03-15 16:12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林水林鄉蔦松國小今年創校百年，全校師生、校友及村民總動員，拍攝宣傳影片「心內字」，歌詞是由前立委陳劍松編寫，裡面的演員全部是村民，影片真實呈現蔦松百年改變，再搭配歌詞，令人感動。

水林蔦松國小將於4月4日舉辦百年校慶活動，校長楊武儫指出，百年校慶系列活動學校及地方籌備一年，其中百年週年校慶紀念影片「心內字」腳本、主題曲歌詞都是校友創作，拍影場景全在蔦松取景，並以蔦松人為主角，拍攝當天全村總動員。

第37屆蔦松國小校友郭吉來專程從新竹趕回來參加記者會，他說，看到「心內字」影片中當年家鄉情景及歌詞內容，十分感動，每次都掉眼淚，許多校友也是被影片感動決定要回家鄉走一走。

65歲郭建坤說，從父親到孫子家裡四代都是蔦松國小校友，校慶當天高齡90歲父親要以老學長身分帶著家裡3個學弟妹回學校。

楊武儫表示，蔦松曾是水林人口最多的部落，蔦松國小全盛時期學生數上千人，現只剩66人，4月4日校慶當天上午有運動會，中午有世紀感恩餐會，現已有2000多位校友報名，預計席開300桌，另當天還有闖關遊戲、小農市集、音樂會等活動，歡迎大家共襄盛舉。

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