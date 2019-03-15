流浪犬遭撞躺路中央 獸醫助理女警急救援

2019-03-15 15:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕一隻流浪狗昨晚在桃園市蘆竹區馬路上被車撞傷，曾任獸醫助理的女警吳曉珂獲報後，緊急前往現場，並將傷犬移至路邊民宅安置，經送醫後，流浪狗並無大礙，痊癒後將待善心人士認養或送往動物收容所安置。

警方表示，蘆竹分局南崁派出所女警吳曉珂，過去曾在獸醫院擔任過獸醫助理，具備相當豐富的犬貓生理構造及健康醫療等專業知識，也是愛狗人士的她，昨晚接獲報案後，緊急趕到現場，看見被撞傷的流浪狗正拖著身子，極力往中央分隔島爬去時，不由得悲從中來，心疼不已。

警方說，經過外顯傷勢初步觀察後，吳曉珂發現流浪狗的前肢已經骨折，不宜擅動另生傷害，於是向附近住戶要紙箱厚紙板，充當擔架，再將這隻流浪犬移至路邊一位熱心民眾住宅前廳內避寒取暖。

警方介紹，吳曉珂2016年錄取特考班，去年1月分發至蘆竹警分局南崁派出所服務，從警期間，幫助不少急難民眾，但是在車輛疾駛的大馬路上救狗，倒還是第一次。目前這隻流浪狗已被送往動物醫院治療，復癒後將等待善心人士認養或送往動物收容所安置。

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