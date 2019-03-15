嘉義市鐵路高架化調度場設水上 地主抗議拒徵收

2019-03-15 16:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部鐵道局辦理嘉義市鐵路高架化計畫，車輛調度場預定地在嘉義縣水上鄉北回地區，將徵收當地土地，最近傳出鐵道局用「各個擊破」方式拜訪地主，建議同意徵收，嘉義縣議員王啓澧與地主們今天集結抗議，表達不願土地被徵收心聲；鐵道局鐵路工程處北部工務處第四公路段長廖定坤回應，拜訪是要瞭解地主意見及需求，將持續溝通。

嘉義市鐵路高架化計畫徵收水上鄉北回地區約20公頃土地，有196名地主，鐵道局去年起舉辦多場公聽會，收集民眾意見；王啓澧說，地主們向他反映，鐵道局人員私下拜訪農民，聲稱已經有幾位地主同意，或是說地主不管同不同意，政府都要做，他認為民主社會不應用此作法。

王啓澧說，鐵路高架化「獨厚嘉義市，嘉義縣沒下文」，嘉義市鐵路高架化車輛調度場不應該設在水上鄉，對水上完全沒有好處，阻礙地方發展，更是將農民良田徵收。地主賴安靖則說，設置調度場應該優先徵用公有地，農田被徵收，不僅無土地耕作，也無農保資格等，強烈反對徵收。

廖定坤回應，拜訪地主是要「接地氣」，深入瞭解民眾心聲，而且徵收需與地主進行協議價構，並沒有不管民眾意見就要徵收的說法，鐵道局將會繼續和地主們協商溝通。

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