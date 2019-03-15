網紅一句「不屑來澎湖」 引爆澎湖鄉民怒火

2019-03-15 14:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本成功創造話題、熱銷觀光的「跟著網紅遊澎湖」活動，卻因其中一名網紅游否希在影音平台，發表「若不是拿60萬，根本不屑來澎湖」言論，引發澎湖鄉民集體在網路上圍剿，也讓行銷美意大打折扣，飯店業者急忙撇清。

3月5日旅遊業者結合飯店、航空等相關業者，邀請上百位網紅及直播主抵澎2天1夜遊，其中還包括影音平台點閱率破百萬的含羞草日記否希哥、草爺及超艾夾等人，原本希望藉由這些超人氣網路紅人，打響澎湖「空戰」名號，不料全盤布局被游否希辱澎說打亂，重挫澎湖觀光及飯店形象。

游否希是透過含羞草日記團隊，拍攝「在不瘋狂就等死-片師福利」短片，放在影音平台播放，片尾自稱「要不是他花了60萬，我根本不屑來」，被視為嚴重辱澎，其中遭指名的飯店業者，透過公關表示僅提供場地外借，並未贊助食宿費用，已透過管道聯絡人在歐洲拍攝的含羞草日記團隊，要求給澎湖一個交代。

此段影片一上架就有38萬人次點閱，引爆澎湖鄉民群起圍剿，紛紛要求針對辱澎失言說出面道歉，影片旋即下架；不少網友認為這位網紅「得了便宜還賣乖」、「拿錢不辦事還扣分」等，甚至有網友要求澎湖縣議會列入不受歡迎人物，禁止再來澎湖；更有網友發起退訂閱退讚行動，並呼籲廣告金主及贊助商收手，避免請鬼拿藥單。

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