斗六高中學測成績耀眼 75級分學生與導師獎10萬

2019-03-15 14:08

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六高中今年學測成績表現亮眼，校友會表揚表現績優學生及指導老師，其中考75級分的學生及其班導師獎金10萬元。

斗六學測今年五科滿75級分人數有3人，分別為謝宇昊、許景皓、黃禹修。若是四科滿60級分人數則達6人，分別為謝宇昊、許景皓、黃禹修、李于婕、林晉寬、孫抒硯。

四科達59級分2人（林咏臻、陳品翰）、58級分6人（廖一心、黃承煬、廖書逵、陳冠言、程鏡丞、張凱博）。

五科70級分以上達14人。較去年增加3人。

自然組四科56級分以上達27人。較去年增加16人。

社會組四科56級分以上達18人。較去年增加6人。

自然組四科50級分以上達78人。較去年增加17人。

社會組四科50級分以上達83人。較去年增加14人。

各科滿級分的同學計有國文科17人；英文科40人；數學科24人；社會科10人；自然科19人。

校友會對考75級分學生獎金加碼至10萬元，滿60級分給3萬元；學生考75級分，班導師也獎勵10萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/