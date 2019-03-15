網路攝影機恐讓私密外漏 消基會籲：別買白牌產品

2019-03-15 12:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕越來越多民眾為遠端觀看家中小孩、貓狗，裝設網路監視器，但小心一不注意，網路攝影機就被入侵，把自己的隱私都公布在網路上。行政院消保處今日召開記者會，提醒民眾購買智能產品前，要瞭解產品安全、隱私問題，不要購買白牌（不同廠牌賣同樣造型商品，基本上就是白牌）產品、安裝時要更改預設密碼、將產品安全性及隱私權設為最高防護等級等。

美國曾發生過多起民眾在家中裝設網路攝影機，但都被駭客入侵甚至拍下裸體照片勒索，台灣104年在台中也曾發生一名女子，裝網路攝影機要看家中愛貓動態，但回家準備洗澡前，卻發現攝影鏡頭跟著轉頭，趕緊拿手機查看發現竟有兩個登錄人，嚇得她趕緊把網路攝影機拔掉。

物聯網興起後，消費者與智能產品間的互動產生重大變化，其中隱私權保護就是重要課題之一。

消保處表示，目前全球從可穿戴的智慧手環、手錶、智慧電視、網路監視器、無人車等，這些產品不僅能上網，還會接收與發送資料；目前全球智能產品數量達231億個，超過人類總數3倍，預估到2020年會達到500億個。

財團法人資訊工業策進會資安科技研究所組長高傅凱表示，民眾家中使用網路攝影機，切記不要購買白牌，否則網路攝影機在公眾網路上，有心人只要透過手機APP，就能直接掃描（搜尋）到它，並透過APP控制該網路攝影機。

高傅凱表示，因為白牌廠商多是向特定廠商購買系統模組及硬體，然後裝上自己廠牌的外殼而已，這些廠商能力有限，不知道網路攝影機影像監控系統一定都有兩層通訊方式，只對其中一層設定身分鑑別，所以民眾即便設了密碼，它還有另一條通訊道路，影像監控系統都會有，沒有對兩條道路到做身分鑑別，就容易被有心人士偷看。

消保處表示，現在台灣資通產業標準協會，已有針對網路攝影機這類產品進行認證，民眾選購相關產品時，都可先上台灣資通協會網頁查詢通過認證產品。

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