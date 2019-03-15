譚艾珍主演《一夜新娘》訴說1943年梅山悲喜時代曲

2019-03-15 12:53

〔記者何宗翰／台中報導〕「咱台灣人的故事、台灣人的歷史、台灣人的委屈，我們台灣人自己說！」故事工廠改編名作家王瓊玲《一夜新娘：望風亭傳奇》，搬演日治時期嘉義感人的悲喜時代曲，描寫女主角櫻子周旋於同村男子、日本文官、學堂老師3名男子之間的情緣。導演黃致凱說：「《莎士比亞》的故事，全世界的人都可以說；但有些故事你不說、我不說，就不會有人再說了。」

像是電影《愛情三選一》，《一夜新娘》藉著大學生小梅追問曾祖母所保存日本傳統婚服「白無垢」的由來，牽扯出曾祖母與3個男人之間的糾葛情愛。只是老櫻子始終不說到底哪個才是小梅的「曾祖父」，小梅只好發揮想像力，隨著曾祖母的敘述，和她一起回到1943年的嘉義梅山，重新推演每一個人生可能的抉擇。

故事工廠指出，資深演員譚艾珍擔綱曾祖母櫻子一角，在台上娓娓道來70年前的人情故事，是劇中穿針引線的靈魂人物，更挑戰全程說台語、日語，求好心切的她，還跟著劇組前往梅山，見到原作者王瓊玲的母親「櫻子」本尊、現年97歲的金花阿嬤，揣摩出老櫻子健談、風趣的形象。

黃致凱說，希望藉由《一夜新娘》讓更多人了解日治時期的台灣歷史和庶民生命過往，了解上一代、甚至上上代的人生故事，一同回望歷史，對土地、對人持續付出關懷。《一夜新娘》舞台劇3月15日、16日在台中國家歌劇院演出。

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