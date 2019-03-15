台大公衛研究：男性越晚當爸 小孩早發精神疾病風險高

2019-03-15 11:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕想當父親要注意！台灣研究團隊研究發現，有思覺失調症的小孩中，父親生育的年齡通常也越晚，「父親生育年齡每延後10歲、小孩罹早發性精神病的風險就增加30%」。

國人越來越晚婚、也晚生小孩，父親生育年齡從1991年的30.3歲，到2017年時上升到34.5歲。台大公衛學院、中國醫大公衛學者研究，影響小孩罹患先天性疾病的風險不只來自晚生育的母親，也可能和父親的年齡有關。

台大公衛學院教授陳為堅、中國醫大公衛學院助理教授王世亨和跨國團隊的研究，探討父親年齡和子代精神疾病的關係，團隊利用在台灣收集的3000個思覺失調症家庭資料，發現父親年齡過高者，小孩有早發思覺失調症的風險也會增加。

團隊再利用1600個家庭做全基因體關聯分型，估計出父親的精神疾病多基因遺傳風險，發現若父親的遺傳風險愈高，除了晚生第一胎、生育年齡每延後10年，小孩罹早發性精神疾病風險機率就增加30%。

陳為堅說，以往學界多認為小孩的遺傳性疾病風險和母親的生育年齡較有關係，但這研究是少數探討男性的生育年齡和小孩疾病的風險關係。

團隊指出，男性生育年齡和子代健康關係有兩個假說來解釋相關性，一是男性的精子不斷進行減數分裂，過程中可能有突變發生；二是較晚生育的男性可能有某些特質，例如精神疾病遺傳風險高，也影響了第一胎的生育年齡。

王世亨說，男性較佳的生育年齡應落在25歲到29歲之間，因精子發展成熟、也還未經歷太多變異，例如父親生育年齡超過50歲，子代有早發性精神病的風險就增加到66%。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/