高雄六龜採梅「趣」 DIY梅醋、脆梅

2019-03-15 11:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年3月底至清明，正值六龜鄉梅子產季，一顆顆青翠飽滿的梅子採收後可製成香甜的梅酒或脆梅，或釀製對身體有益的梅醋。六龜區公所將於3月23日至4月30日舉辦「梅開竹林-寶來竹林梅子DIY」活動，讓遊客有吃有玩又有得拿。

今年受氣侯影響，暖冬又乾旱，中、低海拔的梅樹連花都開不出來，高海拔1千公尺以上有水氣的梅樹才有開花，造成青梅結果率只有2成；雖然青梅產量銳減，但為了讓民眾都能體驗到現採青梅的樂趣，六龜區公所特別在寶來竹林休閒農業舉辦梅子DIY活動，深度瞭解梅子生態。

六龜區長楊孝治表示，清明連假即將到來，寶來竹林休閒農業區自然生態豐富多元，若要品嚐手作脆梅的好滋味，就要加快腳步報名，歡迎全家大小一同來六龜體驗梅子DIY樂趣、品嚐梅子風味餐，徜徉在大自然環抱的悠閒時光。

除了梅子DIY活動外，竹林休閒農業區也規劃了寶來屋脊登山健行活動，讓遊客可以飽覽六龜山水秀麗之美。更不能錯過的是，素有「泰國櫻花」之稱的粉色花旗木，受到今年暖冬影響，花期提早報到，目前花況已達5成以上，賞花熱點包含天台山、台27甲沿線、印慈精舍、新威國小、龍興國小等。

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