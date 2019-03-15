家長硬要跟孩子去畢旅 網勸：孩子會很尷尬

2019-03-15 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕孩子國小六年級畢業旅行要跟去嗎？一名女網友孩子的班上就有家長因為不放心跟著去，但小六孩子已經不算小了，女網友不禁困惑也覺得有必要嗎？

「請問孩子們小六畢業旅行您們會跟去嗎？」一位媽媽到臉書社團「爆怨公社」透露，就讀小六的孩子即將畢業，近日學校舉辦了兩天一夜的畢業旅行，卻有家長因為孩子要在外過夜感到非常不放心，決定跟著孩子過去，但去了以後，卻處處限制孩子，「這不能玩、那不能坐」，只因為覺得遊樂設施很危險，原PO提出疑惑，詢問眾網友會怎麼做？

網友看完紛紛留言，「沒有跟去畢旅過耶！」「沒跟過啊！長大了，讓他自己出門玩」、「我只有在我兒子小二以前的班遊才跟，小三以後，放他和同學老師自由飛」、「我覺得是媽，會放不下是正常的，因為，我也是放不下的媽。但是，還是會告訴自己～該...放手了！跟著孩子還要幫忙老師照看其他孩子，其實是更累人的，所以，一年級跟過一次後就不跟了」；有網友也點出孩子的心聲，若孩子大了，父母還跟去，「小孩會很尷尬」。

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