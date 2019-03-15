緩解竹北新生超額 擬年底完成文小一、文中八規劃

2019-03-15 08:10

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市東區人口持續成長，但公立國中小卻僧多粥少，每年都上演新生超額的窘境；縣府教育處表示，預計年底前，完成文小一、文中八各興建一所60班規模國小、國中校舍的初步規劃設計，積極向中央爭取經費，爭取明年工程發包。

教育處國民教育科表示，竹北市六家、東興及興隆等3所國小，以新生報到數的85折推估，每年新生超額合計120人，需要輔導轉介到其他學校；其中，東興國小原規劃一個年級6班，但近幾年都得合併專科教室增班，尤其去年適逢龍年已招收至10班，空間壅塞亟待改善，興隆國小也招收至13班，十興國小12班。

而安興國小原規劃一個年級10班，但去年第三年招生，出乎預期多達14班，因此預計108學年度將納入總量管制學校。此外，安興國小附近建案仍持續興建，為舒緩超額問題，規劃在文小一非營利幼兒園新建工程竣工後，緊接著展開60班規模的國小校舍興建計畫。

竹北市的公立國中也嚴重不足！國教科表示，成功國中每年新生超額近8班、仁愛國中逾2班，兩校新生超額合計約350人，縣府已順應民意，規劃在國際AI智慧園區增設文中八用地，此都市計畫變更案已送內政部，如經審議通過，希望與文小一同步在今年底完成60班規模的規劃設計。

對於竹北市民期盼增設公立國中小學的需求，新竹縣長楊文科表示，為提供學生優質的學習環境，縣府正努力中。

教育處長劉明超表示，原物料年年上漲，概估新建一所學校總經費約需8億元，金額龐大，因此縣府正積極向中央爭取補助，同時也爭取議會支持逐年編列預算，希望最快在明年辦理工程招標。

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