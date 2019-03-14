我們結婚吧！彰化縣49對新人 白色情人節走進婚姻

2019-03-14 23:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天3月14日是白色情人節，彰化縣共有49對新人今天辦理結婚登記，完成終身大事，新人的喜悅全寫在臉上，各戶政事務所人員感受到新人們的甜蜜喜悅，布置應景的拍照區讓新人們拍照留念，有新人說，選在特別的日子作為結婚紀念日，一輩子都不會忘掉自己和另一伴的紀念日。

為了迎接選在白色情人節完成結婚登記的準新人，各戶政事務所別具用心，布置應景的拍照區，更準備贈送給新人的禮物，像北斗鎮戶政事務所贈送台中花博VIP票、溪湖戶政事務所贈送1對毛巾狗與風車，另外，和美、員林、田中及福興戶政事務所，各都贈送實用性高的對杯，作為結婚紀念品。

完成結婚登記的孫先生與林小姐表示，他們都不是彰化人，原本是來戶政事務所問怎麼辦理結婚登記及遷徙登記，一知道北斗戶政事務所準備台中花博VIP票要贈與新人，當下就決定辦理結婚登記，因為孫先生戶籍不在彰化，所以他們只辦結婚登記，林小姐打算之後再到孫先生戶籍地辦遷入登記。

這對新人完成結婚登記後，北斗戶政事務所分享他們的喜悅，特地把他們的喜訊上傳到戶政所跑馬燈，讓更多人一起為他們祝福永結同心、永浴愛河。

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