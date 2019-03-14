疫病》豐中學生畢旅上吐下瀉 採檢8人、4人染諾羅

2019-03-14 20:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕豐原高中二年級500多名學生到高雄義大世界、屏東墾丁畢業旅行，上週五回台中陸續出現嘔吐症狀，有146名學生腹痛、腹瀉、發燒就醫，傳出食物中毒及感染諾羅病毒等病毒性腸胃炎，週一還還因此停課1天，衛生局今天公布，採檢8名學生，結果昨天出爐，確定有4人感染。

衛生局說，諾羅病毒等病毒性腸胃炎流行期為每年9月至隔年5月間，提醒進食或準備食物前及如廁後，應以肥皂勤洗手，降低病毒感染機會。

衛生局指出，豐中學生6日到墾丁大街逛街，7日夜宿義大天悅飯店，一起吃晚點和隔天的早餐，8日回台中後學生陸續發病，出現發燒、上吐、下瀉等腸胃道症狀就醫豐原醫院等多家醫院，診斷感染諾羅病毒、罹患急性腸胃炎。

衛生局說，這起事件有146名發病學生就醫，有學生因感染諾羅病毒發病，造成群聚感染，也可能是食物被污染，造成傳染，台中市送檢8名疑似感染諾羅病毒的學生檢體，有4人感染，另外，高雄市衛生局採檢天悅飯店的餐飲，申請相關調查，至感染源頭仍待疾管署依後續廚工、食餘檢體檢驗結果等綜合分析。

衛生局提醒，感染諾羅病毒主要症狀為嘔吐、腹瀉，同時伴隨頭痛、腹痛、噁心、發燒與肌肉痠痛等，通常持續24至48小時，病毒傳染力強，任何年齡層都可能被感染，可透過食入被病毒污染的食物、水或與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫傳播，且易引發群聚感染。

衛生局也呼籲，民眾烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品；生熟食應分開處理，有疑似症狀者應在家休息，並減少傳染。

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