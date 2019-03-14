他捐第6輛復康巴士 施裕隆白色情人節這樣為妻慶生

2019-03-14 20:36

〔記者何玉華／新北報導〕今天3月14日是白色情人節，新北市電子科技業者施裕隆下午偕太太柳雪琳捐出兩人3年來的第6輛復康巴士給新北市政府，也作為柳雪琳的生日禮物，市長侯友宜雖因其他行程未能親自出席，但特別寫了生日卡片祝賀，讚美柳雪琳「人美心也美」，稱許施裕隆是「用行善愛妻的最man暖男」！

3月14日是柳雪琳的生日，施裕隆連續3年用捐車幫太太慶生，今天捐出第6輛，是市府迄今收到個人捐贈最多輛的；施裕隆在三重經營電子連接器生產，2016年6月22日捐出第1輛復康巴士，當時是在他生日前，柳雪琳說要買車送他，結果送的就是捐贈復康巴士給新北市政府。

施裕隆感動之餘，隔年起，連續3年在柳雪琳生日、同時也是白色情人節當天捐贈，加上過去2年在重陽節前夕各捐1輛，總計捐了6輛，都以兩人的法號「法隆妙韻」依序編號。

代表受贈的副市長謝政達對施裕隆夫妻捐車的故事相當感動，這也是新北是第501輛復康巴士；捐贈現場，謝政達與施裕隆互動甚歡，得知兩人同是53年次，施裕隆分享說，他拚事業是有目標計畫，同樣的，人生或行善他也有規劃，目前已經做好傳承準備，希望子女循著他的軌跡持續行善，他自己的座右銘是「人生3樂」—知足常樂、助人為樂、自得其樂。

施裕隆不只捐車，每年也固定捐血6次，1次250CC，目前已捐了55次，他預計在65歲退休前捐血100次。此外，還出資請員工認養弱勢孩童，每月贊助20名，由員工與認養童互動，當認養童寫信來感謝時，員工則彼此傳閱分享。

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