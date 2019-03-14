成軍4年全國制霸 建國女排遊街分享榮耀

2019-03-14 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林建國國中女子排球隊成軍4年，打敗全國最強勁敵勇奪全國國中排球甲級聯賽冠軍，更抱回MVP球員、最佳舉球員等大獎，今天地方出動10部吉普車載著選手在北港市區遊街，與鎮民分享榮耀。

吉普車遊街隊伍從建國國中校門口出發，沿著文仁、大同、北辰、文化路遊行，所到之處受到民眾熱烈歡迎，有人歡呼叫好，有人施放鞭炮鼓勵。建國女排也到北港朝天宮還願，朝天宮董事長蔡咏鍀特別迎接這群冠軍選手，陪同進入媽祖廟大殿獻上冠軍旗、冠軍獎盃，感謝媽祖保祐。

建國國中女排隊去年拿下全國永信盃、華宗盃、北港媽祖盃3座冠軍，上週五在全國國中排球甲級聯賽中打敗勁敵台中市雙十國中，把甲級聯賽冠軍旗及獎盃抱回雲林。

建國國中校長林吉城說，這次比賽建國女將平均身高只有163.5公分，遠低於其他學校，卻能脫穎而出奪冠，最主要原因是隊員們不服輸、相信自己做得到的精神，加上隊員們的基礎訓練很扎實，只要上場，每位都是主將，充分發揮球技、團隊合作默契佳。

教練施妗霓指出，奪冠當下，場上、場邊的隊員都開心落淚，辛苦的訓練就等這一刻，球員去年爭冠失敗，為了在這場比賽奪冠，從去年暑假開始到比賽前8個月休不到20天，雖然也會喊累賴皮，但大家還是咬牙練習，晚上休息再互相按摩加油、打氣。

除了奪冠，隊長謝靖瑩還榮獲MVP球員、最佳舉球員，隊員吳佩茹獲得最佳邊線球員、吳閩育獲最佳自由球員。

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