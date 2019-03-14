淡江大橋主橋段動工！預計2024年完工可省25分鐘車程

2019-03-14 13:34

〔記者周湘芸／新北報導〕歷經先前7次流標，交通部公路總局今舉行淡江大橋第3標工程動土典禮，邀請總統蔡英文、新北市長侯友宜、交通部常務次長黃玉霖、公路總局局長陳彥伯出席，預計2024年完工通車後，可省15公里、25分鐘車程。

淡江大橋連接淡水和八里兩端，除能減少車程往來時間，更能紓解淡水台2線3成的車流量。公路總局長陳彥伯指出，此次淡江大橋主橋段工程由世界知名的Zaha Hadid建築師事務所聯合團隊得標，採單塔斜張橋設計，保留夕陽美景，預計2024年完工。

蔡英文也表示，今天淡江大橋動土典禮有兩2個意義，一是連結淡水跟八里可節省約半小時車程，讓交通更為順暢，第二是它也是國際的橋有助於在地觀光旅遊發展。

侯友宜除感謝蔡英文及林佳龍對淡江大橋及八里輕軌等計畫的支持，也感謝交通部、公路總局及中央地方民代對於此工程的推動，他也指出，淡江大橋經費中央出3分之2，地方出了3分之1，雖然負擔很重，但很值得。

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