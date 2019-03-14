相隔104年 台南下營茅港媽祖3/23、24徒步府城會香

2019-03-14 13:28

〔記者楊金城／台南報導〕相隔104年，恢復徒步古香路，台南下營茅港尾天后宮將在國曆3月23~24日（農曆2月17~18日）舉辦百年赴郡香會，前往台南祀典大天后宮會香，這場宗教盛會受到信眾注目。

茅港尾天后宮在明鄭時期創廟，至今有342年歷史，茅港尾是昔日「倒風內海」的繁榮河港，位居到台南府城官道要津，茅港尾堡下轄下營庄等19庄頭，天后宮是「堡頭廟」，地位崇高，奉祀軟身媽祖「茅港媽」聞名，廟內茅港媽、特殊「三轉體」造型的千里眼、順風耳將軍神像、石獅和清康熙57年（西元1718年）「重建茅港尾橋鐵線橋碑記」石碑都是重要文物。

茅港尾天后宮總務馮智賢說，清時茅港媽祖都會到郡城（府城台南）祀典大天后宮參謁，並享有「府城大北門入、大北門出」的尊榮。

但因時代變遷，茅港媽這條具有歷史的古香路被迫煙滅，茅港尾天后宮管理委員會為延續這項徒步會香傳統，今年舉辦「百年情緣・赴郡香會」活動，23日徒步到台南約38公里，沿途與20間友宮廟會香參拜。

茅港尾天后宮主委馮進士說，相隔104年，恢復舉辦徒步香會，過年前利用臉書發布消息後，吸引來自全台各地信眾關注，有300多人報名隨香，將穿著茅港媽專屬「號掛」，可說媽祖很靈感也很幫忙。

茅港尾天后宮推出紀念潮T、茅港媽吸鐵和胸章，紀念這次赴郡香會。

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