貓熊無攻擊性？台灣黑熊保育協會：錯誤資訊，熊是猛獸

2019-03-13 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕昨《中天新聞》報導將貓熊與台灣黑熊、石虎互相比較，指出貓熊「可愛、無攻擊性」，再強調黑熊、石虎「兇猛又具攻擊性」引來傳播學者管中祥批評，「媒體可以有立場，但不能沒有事實、沒有常識。」而台灣黑熊保育協會今天在臉書指出，「完全欠缺科學正確性，也是錯誤的資訊」

台灣黑熊保育協會表示，就體形而論，熊科的動物嚴格來說都是猛獸，具有危險性。但通常不會無故傷人，台灣黑熊迄今也沒有無故傷人紀錄。台灣黑熊保育協會強調，或許動物們有時「看起來」可愛，但不能掉以輕心。正確瞭解動物們才是至關重要，因為不管貓熊或台灣黑熊都因為人類迫害而日漸稀少，甚至有滅種可能。台灣黑熊保育協會直言，這些動物們不需要萌化，也不用恐怖化，畢竟關心行動都來不及了，怎麼還能汙名化！

台灣黑熊保育協會指出，貓熊就「可愛，無攻擊性」的部分媒體，完全欠缺科學正確性，也是錯誤的資訊，更別說不具任何教育意涵。台灣黑熊保育協會呼籲，熊是猛獸，保持適當的人熊距離，是尊重，也是常識。

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