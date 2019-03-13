科技部年輕學者養成計畫 留住人才做出頂尖研究

2019-03-13 22:06

〔記者簡惠茹／台北報導〕82名台灣學者今年獲得科技部年輕學者養成計畫補助，其中許多人看到台灣的好選擇留在台灣任教，台灣大學生命科學系副教授陳示國一心希望做出「台灣研究」，教出台灣的科學家，還有台大資工系最年輕老師、助理教授鄭龍磻說，國外許多頂尖的研究者都是留在自己國家做研究，他也希望自己能為台灣有所貢獻。

科技部今天舉辦第二屆年輕學者養成計畫MOST Young Scholar Fellowship

頒授儀式，科技部表示，計畫區分為「愛因斯坦培植計畫」及「哥倫布計畫」兩類，前者年齡限制在32歲以下或博士畢業3年內，最高補助500萬元；後者年齡須在38歲以下，最高補助1000萬元。陳良基表示，台灣5年內40歲以下大學專任教師比例掉了11％，顯示高教世代斷層，希望營造好的研究環境，讓年輕學者帶進活力。

一群年輕學者看到台灣的好，台灣大學生命科學系副教授陳示國獲得科技部哥倫布計畫補助，他說，出國讀書時就已經決定要回來台灣找教職，與其留在美國教出美國科學家，為什麼不回台灣教台灣人、教出屬於台灣的科學家？

陳示國在美國讀書、擔任博士後10年後，回到台灣大學任教已經7年的時間，他說，雖然大家都說在台灣任教、研究環境有許多困難，但是如果都沒有人踏出第一步，那台灣就會一直趕不上國外的研究，只能一直追著別人跑，希望有更多好的人才願意留下來，讓台灣成為人才匯流的研究基地。

陳示國也向更年輕一代的學者喊話，他說，現在台灣很多研究都需要大家的貢獻，大家可以在台灣一起做出「台灣研究」，我們可以為台灣打拚的地方還很多，大家可以在這裡找到貢獻一己之力的地方。

陳示國的研究領域主要是光線如何影響代謝、情緒、毛囊生長等等，他說，這次申請的計畫則是結合台大電機系和物理系老師，希望透過跨領域合作，來看深處腦部細胞活動，探討生理時鐘運作方式。

台大資工系助理教授鄭龍磻獲得愛因斯坦計畫補助，是所有獲獎人中最年輕的學者，申請時僅29歲，同時也是目前台大資工系最年輕的老師，研究VR虛擬實境、人機互動的他說，台灣從學界到產業界VR相關資源都很充足，所以他到德國讀書、也到蘋果微軟實習後，決定回台灣做研究。

在國外走一圈後，鄭龍磻說，台灣環境沒有國外差，台灣人才也不輸國外，只是需要更多研究人才留在台灣，帶領台灣學生進行更深度的思考，留在國外的話，所有貢獻都是在國外，對台灣沒有實質的幫助，他也看到國外許多頂尖的研究者都是留在自己國家做研究，他也希望自己能為台灣有所貢獻。

科技部補充，這次通過計畫的研究，包含研究液晶感應元件和癌症免疫相互連結與應用、追求材料突破及商業市場應用、重視臨床與生物環境改良的結合、以神經影像結合行為調查來建構AI模型的預測，另有探討全球生物經濟中的醫學與法律關係等，多具創新思維、跨領域結合及鏈結國際合作的潛力。

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