郭董退訂聯合報系 臉書徵詢網友意見將送3個月報紙

2019-03-13 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海（2317）董事長郭台銘昨（12日）召開記者會澄清遭微軟控告侵權一案，會中表示由於《聯合報》及《經濟日報》在出事第一時間以頭版報導，企圖「打壓台灣的經濟、打壓國人的信心」，將請秘書退訂，並在臉書上公開徵詢網友意見「郭董應該訂什麼報」？引發熱烈討論。

郭台銘昨率富智康（FIH）主席池育陽公開解釋對被微軟控告侵權一案，他表示，此是微軟和GOOGLE兩大美國公司之爭，台灣公司是「被祭旗」，鴻海絕對不會遭受損失，要股民安心。

第一位提問的《經濟日報》記者疑似口誤，將富智康簽訂協議的對象錯以為是「微軟」，郭台銘隨即打斷發問，澄清「跟微軟沒有關係，是安卓（Android），所以你搞不清楚」。他認為：「你們經濟日報的記者應該都很有水準，因為你們昨天跟聯合報第一時間，就以頭版頭條來重視我們這件事情，我很感謝...因為全世界只有你們的報紙會把這件事塑造得那麼大。」

郭台銘質疑：「既然你們很懂、很專業，那你為什麼會問這麼笨的問題呢？」台下有記者緩頰該名提問記者只是代班，更讓郭董厲聲斥責「我管她代不代班？你代表經濟日報出來，你就不能代班！」還反問「你們寫的時候就不是代班？今天是非常慎重的時候，你們說來代班？」也說，今天代表的記者可能會影響到昨天該報報導的記者，「因為你們要專業，可是你們不懂」，還說可以看見對方的「傲慢與偏見」，表示從此再也不回答《聯合報系》的問題。

其他記者發問，提及中國手機品牌「華為」，又讓郭董再度質疑記者專業，強調記者會上從來沒提到「華為」。

藉此他重申，因為家裡只訂《聯合報》跟《經濟日報》，不過將會退訂，「因為他們太重視我們，我們承受不起。」指該報以頭版頭條報導，是打壓台灣的經濟、打壓國人的信心，「你們並沒有查清事實，就把所有事情報這麼大。」將會請秘書換掉他們家報紙。

郭台銘今在臉書上徵詢意見，並貼上記者會隔天各報新聞，要網友比報後在下面留言推薦郭董訂報，也祭出獎賞，最後他訂哪一報，將抽100位該報擁護者，送他3個月報紙，引起網友們熱烈討論。截至今晚8點，已有破百分享及逾千名網友留言。

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郭台銘記者會直播影片

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