殺豬、灌豬血腸歡喜分食 排灣族傳統婚禮好古意

2019-03-13 18:55

〔記者陳賢義／台東報導〕分享結婚喜悅，南迴排灣族人分工殺豬、灌豬血腸，熬煮成大鍋湯分食宣告喜訊，親朋好友主動幫忙，男的殺豬、女的烹煮，體現「我們都是一家人」的優美傳統。族人葛姆西洋說，分塊切割好的豬肉會裝袋分送親朋好友，豬頭則會送到頭目家，盼能獲得最美好的祝福，未來婚姻能夠幸福滿溢。

眾人一大清早就聚集在主人家，為避免殺豬血腥嚇壞小朋友，負責宰殺的男族人擇處迴避，豬血等待凝結成塊，交由婦女灌豬血腸，隨後將豬隻肢解，按照親友數一袋袋分裝，象徵最高榮譽的豬頭則送到頭目家。

分工就緒，婦女灌豬血腸、烤肉和熬煮大鍋湯，張羅完所有食物，主人家就會邀請大家一起共享，喝酒唱歌吃美食好不快樂，主人家也會在酒席間宣告婚宴舉辦的時間和地點。

葛姆西洋說，原住民的殺豬文化是一種促進親朋好友間的聯誼，主要目的是讓邀請男女雙方親友一起分享，以及彼此熟識這樣的分食傳統，就如同漢人送喜餅的習俗，而殺豬時親人和族人都會主動幫忙，男的殺豬，還得負責分切豬肉，婦女則負責張羅宴客美食，極具文化意涵。

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