杯水揪愛！竹縣中正國中路跑6K、走「天堂路」 體驗取水不易

2019-03-13 17:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在3月22日世界水資源日前，新竹縣中正國中逾200名師生，今天進行一場「杯水揪愛 6K-Run For Water」公益路跑活動，以非洲孩童每天平均需步行6公里才能抵達水源，模擬走「天堂路」，將路跑結合闖關遊戲與生命課程，來體會取水不易的辛勞；每一學生完賽，學校與家長會並捐款100元，響應台灣世界展望會的水資源行動。

世界展望會表示，根據世界衛生組織（WHO）報告指出，全球至少有8.4億人口缺乏安全乾淨的飲用水，相當於每9個人中就1個人，因為不乾淨的水生活大受影響，其中就有超過3.4億人住在撒哈拉沙漠以南的非洲，超過60%的人民因飲用不潔淨的水源而生病，每年約有180萬兒童因不潔淨水感染而死亡。

湖口鄉中正國中「杯水揪愛 6K-Run For Water」活動，在主任蘇宜慧的號召下，超過200名師生熱情參加，今天下午借中國科大新竹校區操場，師生們跑步6公里，實際體驗非洲孩童取水路（每天平均需要步行6公里才能抵達水源），校方也精心安排趣味闖關遊戲，如路跑過程中需通過輪胎障礙、彎腰通過跨欄架等關卡，象徵取水路途中可能遇到猛獸、危險地形等困難。

而終點前的最後一哩路，則是利用健康步道模擬而成的天堂路，請參與同學赤腳通過，體驗非洲孩童在取水路途中赤足行走的危險與不適感。

8年級學生阮進福、朱致安說，這項路跑體驗活動，讓他們懂得更珍惜所擁有的；長大後也希望盡一己能力，幫助非洲的小朋友，讓他們也能有乾淨的水喝。

每一學生完賽，學校與家長會就捐款100元，響應台灣世界展望會水資源行動，至今已募捐逾3萬元，也期待這項活動，能夠喚起大眾對水資源相關議題的重視。

在3月22日世界水資源日前，新竹縣中正國中逾200名師生，今天下午在中國科大新竹校區舉辦「杯水揪愛 6K-Run For Water」公益路跑活動。（記者廖雪茹攝）

在3月22日世界水資源日前，新竹縣中正國中逾200名師生，今天下午在中國科大新竹校區舉辦「杯水揪愛 6K-Run For Water」公益路跑活動。（記者廖雪茹攝）

中正國中將路跑活動結合闖關遊戲與生命課程，來體會非洲孩童取水不易的辛勞，學生們也繪製海報邀請大家一起來關心。（記者廖雪茹攝）

中正國中公益路跑終點前的最後一哩路，是利用健康步道模擬而成的天堂路，學生赤腳通過，體驗非洲孩童在取水路途中赤足行走的危險與不適感。（記者廖雪茹攝）

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