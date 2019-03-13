傻眼！彰縣公告縣定古蹟「太岳之胤」又被自己取消…

2019-03-13 14:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕好扯！自己公告的竟不算數，自己又取消！如此誇張的情事就真實發生在鹿港老建築「太岳之胤」的身上，去年9月18日經彰化縣文資審議委員會審議通過縣定古蹟、鹿港鎮日治時期3大商行謙和之祖厝 的「太岳之胤」宅第，彰化縣文化局竟然在前天（11日）又撤銷該公告，自打嘴巴的作法引發撻伐，民眾抨擊惡例一開，台灣文化資產行政與文化資產保存將永無寧日。

文史團體質疑文化局不尊重委員的專業，前文化局文資委員蕭文杰就在臉書PO文，質疑文化局撤銷公告未事先知會委員，他在臉書指出，全案文資審議過程相當嚴謹，多個委員多次分批現勘，現勘跟審議時，在場的所有權人都同意指定文資，突然冒出一個自稱有6%所有權人說沒收到通知，縣府就以所有權人未收到文資會議通知為由，撤銷文資身分就撤銷，現勘跟審議可都是掛號信，這些掛號信，我沒有聽說信件被退回，沒收到的理由何在？

也有民眾在「文化前進實驗室」社群平台PO抨擊質疑文化局撤銷指定縣定古蹟的行政處分茲事體大，此案為謙和行後代「太岳之胤」所有權超過90%同意指定古蹟並申請審議，公告後其中持分6%所有權人不服處分，縣府就撤銷處分，質疑此作法是有違法疑慮的瑕疵處分。

對此，文化局長張雀芬指出，此案是文資局訴願委員會認定指定縣定古蹟的過程有行政瑕疵，文化局顧及日後若打官司，文化局會敗訴，因而承認錯誤撤銷原公告縣定古蹟，於3月11日撤銷公告當天同時啟動暫定古蹟存保機制，所有權人依法不能拆除、不能改建。

張雀芬表示，文化局於去年9月18日公告「太岳之胤」為縣定古蹟，有所有權人向文資局訴願審議委員會訴願反對列入縣定古蹟，訴願委員會發現文化局當時通知現勘時，依照土地建物謄本資料通知所有權人，但該建物所有權人有部分已經過戶到下一代，所有權人不只有謄本資料上，還有更多，訴願委員會因而認定文化局作業過程有行政瑕疵，文化局為避免橫生枝節，只好以承認錯誤重新再做一次，而撤銷公告並非否定其歷史保存價值，而是要更完善保護文化資產。

鹿港鎮日治時期3大商行謙和之祖厝 的「太岳之胤」宅第。（圖擷取自文化部文資局官網）

民眾在臉書平台抨擊文化局自打嘴巴的作法。（圖擷取自彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區）

前文資委員蕭文杰臉書披露彰縣公告縣定古蹟「太岳之胤」又被自己取消的荒唐作法。（圖擷取蕭文杰臉書）

民眾在臉書PO文批評文化局撤銷縣定古蹟「太岳之胤」。（圖擷取自彰化縣民對王惠美縣長建言交流討論區）

文化局以鹿港「太岳之胤」具歷史、文化、藝術價值去年將此老建物指定為縣定古蹟。（圖文化局提供）

鹿港「太岳之胤」建物為閩南住商混合使用風格。（圖文化局提供）

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