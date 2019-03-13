高鐵3/15推新版自由座回數票 最高可享82折優惠

2019-03-13 12:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵現行只有1種回數票，就是效期45天內可搭乘8次，享87折優惠，高鐵公司今表示，將於3月15日推出新一代自由座回數票，新版自由座回數票，將提供效期30天內搭乘10次及60天內搭乘8次二種選擇，皆不限搭乘班次，分別提供82折及92折優惠。高鐵公司並加碼推回饋，旅客6月30日前購買高鐵新一代回數票，將可搭乘次數使用完畢者，即可以5折優惠，換購相同區間自由座車票一張，並享高鐵TGo會員紅利點數加碼50%。

高鐵公司表示， 3月15日至6月30日，每次購買新一代回數票（含續購），並於6月30日前將可使用次數用畢後，每次都能以5折優惠，換購相同區間自由座車票1張。高鐵公司提醒民眾，半價自由座車票需於7月31日前需換購，該車票限當日使用，且搭乘區間需與原持回數票卡相同。

為方便持回數票旅客了解搭乘次數，只要持回數票進出車站閘門，螢幕會自動顯示票卡剩餘旅次與使用效期；各車站還有搭乘資訊查詢機、台灣高鐵APP、高鐵公司企業網站，皆有回數票／定期票搭乘資訊查詢系統，皆可查詢相關搭乘紀錄。

另外，高鐵TGo會員購買新一代回數票，除可享換購半價自由座車票優惠外，還可再額外獲贈TGo點數50%。高鐵公司表示，加入高鐵會員TGo不僅每消費20元即可累積1點，累積之點數可折抵車票票價，及購買高鐵假期行程費用，還可享高鐵列車販售商品95折優惠。

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