七旬老婦車禍摔成植物人 昏迷3年甦醒「想吃牛排」

2019-03-13 11:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣67歲張姓老婦，因3年前一場車禍成為植物人，住進創世基金會苗栗院，昏迷指數5～7分；但她在家人支持及院方細心照護下逐漸好轉，將於明天出院。院方今天準備蛋糕，為她慶祝重生，老婦開心不已，表示：「想吃牛排！」

張姓老婦於3年前騎機車被撞，頭部重創、傷勢嚴重，經緊急送醫搶救、進行腦部手術，撿回一命，但呈昏迷狀態，需24小時仰賴他人照顧。但隨著護理及醫療上的未知及茫然，讓老婦家人的照顧壓力攀升，去年決定安排老婦入住創世苗栗院。

創世苗栗院長陳綠蓉說，張姓老婦進來時，昏迷指數為5～7分，雖不是完全不會動，但僅有本能反應的小動作，經院方護理人員基本的身體照護外，更結合物理治療師、科別專業醫生，共同擬定個別化服務計畫，後來發現她情況竟漸好轉，更積極安排復健，從咀嚼、如廁訓練，按部就班，如今她已能簡單對話、自行進食，讓護理人員大為振奮。

陳綠蓉說，許多人認為植物人沒有甦醒的機會，但在創世全台17所安養院裡，植物人因得到完善照顧而甦醒的案例不少，目前全台安養800多名植物人，已有30多人有意識反應、可簡單互動，甚至能自己吃飯。她也鼓勵家中有長照個案的家庭不要放棄，只要細心的照顧，生命有可能再次感受這個美好世界的機會。

張姓老婦將於明天出院返家，院方今天準備蛋糕，替她慶祝重生，苗栗縣長徐耀昌妻子蔡麗卿也出席，祝福她「人生活得更好、更健康！」大夥並一起唱生日快樂歌，張姓老婦也開心地將蠟燭吹熄、切蛋糕，與大家分享她的喜悅。

張姓老婦已能緩慢地與他人溝通、對話，對於即將出院返家，她說「很開心，家裡有很多人在！」她並說「回家後，想要吃牛排，因為之前都沒吃過」，逗得大夥歡笑。

陳綠蓉說，創世苗栗院目前安養56名院民，平均每人每月需花費4至6萬元。去年擴院成功後，持續幫助在地弱勢植物人家庭，但院民增加隨之安養經費需求提高，希望各界共襄善舉，幫助安養院設備更新與安養、到宅服務經費。

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