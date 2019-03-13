術後傷口遠端照護更便利 拍照上傳AI即刻判讀

2019-03-13 11:19

〔記者林惠琴／台北報導〕手術後傷口拍照上傳APP，人工智慧即刻判讀掌握復原狀況！台大醫院與台大生醫電資所歷時約3年開發「智慧術後傷口追蹤系統」，患者術後返家，只要定期拍下傷口照片上傳，人工智慧就會自動判讀，若有異常立刻通知醫師進一步辨識，有必要更將通知病人提早回診，提升照護品質。

台大醫院整形外科主任戴浩志表示，智慧術後傷口追蹤系統利用人工智慧演算法，能夠針對患者每天或每2、3天上傳的傷口照片，自動定位並量化傷口狀況，包含狀態正常或不正常，是否有腫、壞死、出血、膿等症狀，以及是否感染，再提供判讀結果自動回饋給病人。

台大醫院醫務秘書賴飛羆指出，系統提供判讀結果自動回饋給患者僅需要約10秒，但萬一發現有不正常的狀況，會進一步通知醫師審視照片，再由醫師提供專業建議回覆給病人，例如提早回診等。

戴浩志強調，目前該套系統一共已經蒐集46位患者、131張傷口影像資料，在傷口狀態、症狀的辨識上，均獲得9成以上的準確度。

不過，賴飛羆補充，目前該套系統僅限醫院內部、在Android平台上使用，但預計最快1至2個月可在Google Play商店上架，至於iOS平台則預估可能要再等4至6個月。

賴飛羆認為，台大醫院有許多其他縣市的患者，若可善用此套系統，不只有助於病人返家後的傷口照護，並且可縮短住院時間，提高院內病床周轉率。

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