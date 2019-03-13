被封印了15年... 這張遊戲王經典卡重出江湖！

2019-03-13 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕擁有無條件消滅對方場上所有怪獸的遊戲王魔法卡「落雷」（サンダー・ボルト），由於效果太過強力，在2004年開始推出禁用卡規則後就被列入禁卡之列，在被封印15年後，官方宣布「落雷」解除限制，能放入牌組中。

遊戲王官方公布今年4月的最新禁卡表，一張許多人童年都擁有的元老級卡片「落雷」，竟然解除禁卡之列，在被禁用15年後，再次能在賽場上使用；1999年日本推出「遊戲王」卡片遊戲，「落雷」這張魔法卡是首批登場的卡片之一，其效果能將對方場上存在的怪獸全部破壞，效果超級暴力，在2004年開始推出禁用卡規則後，就是首張被禁用的卡牌。

不過遊戲王官方公布最新禁卡表，「落雷」可放1張進牌組，等於其在被封印15年後，有機會再次出現在賽場上，網友紛紛表示：「關了15年出獄後已無法適應社會」、「以為這張到世界末日都會在禁卡表」、「好懷念，原來被禁這麼久」。

對於「落雷」解禁，「國立臺灣大學卡片遊戲研究社」分析指出，「在遊戲早期，這張卡無差別的掃光對手檯面怪獸的兼顧牌差與傷害的實用效果，可以說是有如作弊一般的強力」，不過現今遊戲王環境。單純的破壞效果已略為過時，才決定將這張遠古禁卡解凍。

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