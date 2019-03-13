唱出「清明上河圖」意境 竹山高中連11年全國音樂賽獲獎

2019-03-13 10:05

〔記者謝介裕／南投報導〕全國高中職音樂比賽成績揭曉，國立竹山高中合唱團在「混聲合唱」團體組中，以總成績87.94分分，締造在該項賽事連續11年代表南投縣出賽，至少榮獲「優等」以上佳績的紀錄，不但師生雀躍不已，家長也給予校方高度的肯定，直稱是「竹山之光」。

此次竹山高中合唱團演唱指定曲為「Gloria Alleluia」，自選曲「清明上河畫賦情」則是指導老師呂怡穎作曲，「台灣當代藝術家協會」專案執行顏曉萍老師作詞，欲將清明上河古畫延伸為文字故事，曲調搭配蕭及鳥笛聲，唱出北宋時的古典風華，意境超然，果然打動評審們而獲得優等的好成績。

校方表示，竹山高中合唱團目前成員約70人，由高1至高3不同班級之學生組成，因科別不同與課業學習之關係，成員僅能利用2天升旗與社團時間練習，然而學生們憑藉一股熱情與毅力，在指導老師的帶領下，展現高效率、唱出美聲，持續在全國音樂賽中發光發熱，實在難能可貴。

合唱團指導老師呂怡穎進一步表示，合唱團已連續多年傳唱自己的歌，從前年「前山第一城」、去年「山水畫」，迄今年「清明上河畫賦情」，均是師生一起尋找題材，融和各種元素，譜出1首屬於大家的生命之歌，也成為師生練唱之餘，激勵自己進步的1種動能，明年則打算將「武俠小說」與「RAP」連結，希望創新的曲風能讓成績更上一層樓﹗

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