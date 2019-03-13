台北車站B3驗票閘門故障 台鐵：旅客直接出站下午再解卡

台北車站今早B3驗票閘門故障 台鐵：旅客可直接出站下午再解卡即可。（圖：台鐵局提供）

2019-03-13 09:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕每日逾50萬人次進出的台北車站，今日上午上班、上課尖峰時間，發生B3捷運進台鐵驗票閘門故障，造成旅客堵塞現象。台鐵局表示，經查技術單位凌晨1點至4點進行斷電維護保養，完成後造成閘門異常故障，經NEC工程師現場維修，08:40驗票閘門已全部修復。

台鐵局運務處長張錦松表示，由於上午是尖峰時間，旅客人數非常多，匝門故障後就直接開放人工通道讓旅客出站，使用電子票證乘車的旅客，他們只要下午下班時，再來台鐵進行解卡即可。

立法委員葉宜津今日於立法院交通委員會質詢時表示，根據她對台鐵的了解，難保下次會再發生同樣的事情，要求台鐵建置處置SOP。交通部長林佳龍表示，現在就有相關處置的SOP，但重要的還是人，今天這起故障是清晨斷電進行大樓電力維護後，要重新送電時操作不當導致，是人為的問題。台鐵局運務處副處長陳裕謀表示，現在遇到緊急狀況時，都是會先讓旅客直接出站，電子票證解卡等旅客下班後再回台鐵解卡搭車。（10:03更新）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/