南投文化尋寶地圖 提供不一樣的文化之旅

2019-03-13 08:31

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府文化局行銷文化資產再出招，推出「南投市文化尋寶地圖」活動，讓民眾在尋寶的遊戲過程中，增加對武德殿等相關文化設施的了解，進而建立更正確的文化資產保護觀念，寓教於樂。

此次活動以南投沙雕文化園區、南投稅務出張所、南投縣文化園區（武德殿）、藍田書院及竹藝博物館等5處為據點，放置尋寶地圖及戳章與民眾互動同樂。

南投縣政府文化局長林榮森表示，日治時期全台總共有6座稅務出張所，惟宜蘭、桃園、嘉義、屏東及澎湖等5處出張所均已拆除，2樓建築的南投稅務出張所係碩果僅存，建於1936年，迄今已有83年歷史，也是全縣唯一獲保存的日治官署廳舍，目前委由溪頭妖怪村經營，也別具資產活化的意義。

至於南投縣文化園區則是以興建於1937年的武德殿修復而成的，也是全台第1個縣級的歷史博物館，園區包含南投縣史館、南投陶展示館、南投縣史圖書文獻室、南投縣藝術家資料館等不同展館，之前也曾提供南投縣警察局、台灣省山地農牧局、南投縣機關學校員工合作社聯合社供銷部及南投縣環保局等不單位使用，更凸顯該園區的歷史價值。

因此，文化局也特別提供尋寶路線供社會大眾參考，首先開（騎）車至南投沙雕文化園區欣賞精美沙雕作品，並尋找「亞當與夏娃」，找到後請服務人員在地圖上蓋章；第2站建議將愛車停放於南投文化局前停車場後再到竹藝博物館參觀；第3站因藍田書院、南投縣文化園區及南投稅務出張所均位於南投市中心，建議採步行方式，一邊欣賞文化資產之美，一邊進行小巷尋幽活動，相信可獲得有別於一般行程的文化之旅。

文化局說，該活動自即日起至5月31日截止，只要集滿上述5處地點的戳章，便可至該局兌換精美禮品，數量有限，兌完為止。

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