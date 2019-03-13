中原大學知行領航館 打造發展亞洲‧矽谷產學研發基地

2019-03-13 00:37

〔記者李容萍／桃園報導〕因應台灣產業面臨第四代工業革命轉型的需求，中原大學以「智慧製造」為重點，12日舉行該校「知行領航館」落成啟用。校長張光正表示，總面積1642坪的知行領航館，設置有全國最完整的工業4.0自動化示範產線和服務場域，將以跨領域的技術整合，帶動產學創新並成為產業精英人才的培育基地。

中原大學「知行領航館」1樓建構約500坪的國際級工業4.0智慧製造示範場域，將模具生產從設計、加工製造、檢測組裝到射出成型，透過雲端平台的數據監控與整合，建構智能化製造的運作示範系統。該館融合時下最夯的物聯網、雲端平台、大數據、3D列印、智慧製造和人工智慧等工業4.0的軟硬體核心技術，是目前國內大專院校中規劃最完整的示範和服務場域。

此外，中原大學知行領航館也扮演「南向合作」的重要角色。中原於2018年獲選為科技部「國際產學聯盟」計畫執行大學，目前已有泰商、馬商及印尼工業部簽署合作意願，希望引進中原所示範的智慧製造平台到當地推動產業提升。因此，泰國BDI集團執行長蔡啟雄、馬來西亞全球產學研創協會會長方俊能，12日專程來台參加知行領航館啟用並與中原簽署國際會員及合作備忘錄。

桃園市長鄭文燦、科技部次長許有進、華新麗華董事長焦佑倫、實英實業集團董事長邱秋林、立委吳志揚等出席落成啟用典禮，期許知行領航館可望成為桃園「亞洲·矽谷」智慧科技應用之重要場域，為國家產業發展和桃園市智慧城市的推動開創嶄新格局！

鄭文燦表示，中原大學是產學合作的典範，市府將普忠路原軍備局的用地委託中原大學規劃為「中原創業村」，未來結合知行領航館的資源，預料將成為桃園智慧製造的人才育成基地，並充分發揮產、學、研能量，加速推動桃園成為「亞洲‧矽谷」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/