「海上公園」這樣來的 金門逾千軍民化雷區為防風林

2019-03-13 00:23

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天在北海岸海防第1線的后沙灣舊雷區舉行植樹活動，逾1000名軍民合力種下1800株林木；縣長楊鎮浯說，將結合附近林地建構1道完整的防風林，持續打造金門「海上公園」永續生態。

縣林務所長楊慧明說，約2公頃的場地原為軍方排雷區，軍民合力「把樹種回來」，也象徵金門逐漸褪去戰地色彩走向欣欣向榮的未來。此次共栽種水黃皮、白千層、黃槿與台灣櫸、竹柏等約1800株樹苗，周遭將配合林務所年度造林計畫，栽植4000餘株林木，除提升海岸林多樣性與森林綠覆率，達成復育造林目的，也兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化及增加景觀功能。

現場表揚各項綠美化、彩繪及攝影比賽等優勝人員，也頒發「ISA國際樹藝師」認證考試合格人員證書給黃志斌、陳至瑩、鄭向廷，為地區林業與樹木保育增添生力軍。

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