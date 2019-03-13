「海上公園」這樣來的 金門逾千軍民化雷區為防風林

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣今天在北海岸海防第1線的后沙灣舊雷區舉行植樹活動，逾1000名軍民合力種下1800株林木；縣長楊鎮浯說，將結合附近林地建構1道完整的防風林，持續打造金門「海上公園」永續生態。
縣林務所長楊慧明說，約2公頃的場地原為軍方排雷區，軍民合力「把樹種回來」，也象徵金門逐漸褪去戰地色彩走向欣欣向榮的未來。此次共栽種水黃皮、白千層、黃槿與台灣櫸、竹柏等約1800株樹苗，周遭將配合林務所年度造林計畫，栽植4000餘株林木，除提升海岸林多樣性與森林綠覆率，達成復育造林目的，也兼具防風定沙、水源涵養、固碳綠化及增加景觀功能。
現場表揚各項綠美化、彩繪及攝影比賽等優勝人員，也頒發「ISA國際樹藝師」認證考試合格人員證書給黃志斌、陳至瑩、鄭向廷，為地區林業與樹木保育增添生力軍。
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金門舉辦植樹活動，小朋友合力舉鏟，希望種下小樹，胸懷大志「只要我長大」。（記者吳正庭攝）
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金門舉辦植樹活動，曾為金門種出「海上公園」美譽的國軍弟兄也熱情參與，只是早期阿兵哥清一色是男性，現代有女性軍人加入，也讓小樹苗感受更多溫柔。（記者吳正庭攝）
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