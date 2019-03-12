台南二中2年級陳瑋慈鋼琴演奏 獲英國歌手邀約合作

台南二中2年級陳瑋慈去年與英國歌手Izzy Stylez合作單曲，今年暑假將赴英國讀書，雙方將再合作專輯。（記者劉婉君攝）

2019-03-12 22:59

［記者劉婉君／台南報導］台南二中2年級學生陳瑋慈從小學習打擊樂、鋼琴及大提琴，常將自己演奏的影片上傳網路分享，去年接受英國歌手Izzy Stylez邀約合作單曲，今年獲得英國Malvern College墨爾文學校音樂獎學金，預計暑假將再與Izzy Stylez合作專輯。

陳瑋慈目前擁有英國皇家音樂學院鋼琴演奏家文憑及大提琴8級，Izzy Stylez看到她的演奏影片後感到驚艷，兩人合作單曲Three Cheers For Five Years，從YouTube影片中可以看到陳瑋慈演奏的片段。

陳瑋慈說，從小學開始，就常會在網路上分享自己的演奏影片，也因而認識許多國家的歌手，Izzy Stylez就是其中之一，去年她到Malvern College參觀校園時，兩人還曾碰面，也訂下合作專輯之約。

暑假時，陳瑋慈將赴英追求音樂夢想，Malvern College將提供1年約200萬元的音樂獎學金，加強音樂、音樂科技、戲劇等學習。

而從小5開始，她也是台南市重症兒童關懷協會的終身志工，除了在活動中幫忙，也會到病房演奏，用音樂給予病童撫慰，同時看到重症兒童面對生命挑戰時的勇氣與毅力，她說，未來希望能將這群勇敢的生命鬥士介紹給全世界的朋友。

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