阿里山櫻花盛開 玄天上帝也來賞「櫻王」

2019-03-12 18:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山花季3月9日起跑，知名的染井吉野櫻「櫻王」正盛開中，主祭玄天上帝的嘉義市東南獄玄隍殿受邀，擔任阿里山受鎮宮昨天到今天至南投會香活動的先鋒官，信眾們帶著玄天上帝從嘉義市出發上山，還扛著玄天上帝神像到櫻王前「賞花」，總執事吳典杰說，以往都是11月上山，今年首度在花季上阿里山，看到盛開櫻花如此美麗，也讓上帝爺公欣賞櫻花美景。

東南獄玄隍殿從2014年開始，學習玄天上帝一步一腳印修道精神，每年11月從嘉義市背起玄天上帝神像走上阿里山受鎮宮參拜，許多信眾都參與這個健身修行活動。

今年阿里山受鎮宮於3月11日至12日舉辦會香活動，到南投松柏嶺受天宮、赤水北天宮等進行會香，吳典杰說，玄隍殿的龍頭鳳尾神轎，是玄天上帝才能乘坐，還是由知名的左藤紙藝製作，這次參與會香「先鋒官」，先從嘉義市到阿里山，見到櫻花盛開景象美麗，讓玄天上帝在阿里山工作站前櫻王停轎賞花，參與會香活動，並到嘉義市後湖派出所駐駕，祈求當地治安平順，百姓平安。

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