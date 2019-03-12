日本版畫家「吃定台灣人」刻意0元環島？ 網批自私、厚臉皮

2019-03-12 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本版畫家野口龍平近日來台環島，過程又饑又渴，宜蘭縣澳花派出所巡邏時見狀，便鼎力相助，不僅載他回所內用餐，離開前還塞給他3000元旅費。不過，當事情曝光後，卻有日本網友阿貴爆料野口來台是故意沒帶錢，相當無恥且厚臉皮，呼籲台灣民眾碰到不要給他錢。

野口2月初時就來到台灣，當時他在推特上指出，要在台灣拖著輪胎徒步環島，展開「0元旅行」，向旅途中碰到的民眾販售版畫藉此維生。對此，阿貴批評：「他故意沒帶錢去台灣要您們的錢，也要賣他畫的畫。這樣的行為是完全違法，厚臉皮。」

阿貴說：「來台灣拖輪胎環島拜託用自己的錢。都到國外了還想拿別人的錢，到底要做什麼？儘管這是個人自由，但也不是什麼都可以做，以為拿著觀光簽證就能在台灣隨意賣東西賺旅費是違法的。」他也補充，以「旅途中能得到幫助」作為不帶錢的藉口，是相當自私的行為。

事後，臉書粉專「浪速哥的日本筆記」也指出，「該說他天真還是吃定台灣最美的風景就是人呢（歐美日限定），總之我個人是出去倒垃圾也不敢不帶錢啦，身為一個成年人會做出想要靠才藝勇闖天涯真的有點誇張。」

此文一出，引發網友熱烈回響，表示「不能把人情味視為理所當然啊」、「擺明了不要臉」、「我之前回台灣有看過類似的日本觀光客在街頭上唱歌賺旅費，結果警察來開罰單」。浪速哥也強調：「最近很多外國人拿觀光簽證在日本打工換宿，基本上也是違法的。外國人沒有工作簽證工作基本上在哪個國家都是違法的。好玩有意思是一件很重要的事，但守法是基本常識。」

推特貼文：

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