山海環線要中央買單？王義川：胡市府的葉昭甫允付55.4％

2019-03-12 19:55

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府交通局長葉昭甫以市府財政困窘為由，要求中央全額補助山海環線鐵路經費。前局長王義川今打臉說，葉昭甫當年在前市長胡志強任內負責主政山海環線計畫，送去交通部的計畫中，市府要付55.4％，當時市議員也都同意，無法理解為何新市府和市議員換朝代就換邏輯，質疑盧市府爭取地方建設的態度消極。

台中山海環線計畫也就是林佳龍市府主打的台中山手線，交通部上月廿日函文要求市府補正，市府將於3月底前提報中央審議，但葉昭甫在市議會專案報告指出，地方自籌款346億，市府沉重負擔，要求中央全額負擔。

王義川在臉書貼文說，地方爭取軌道建設，中央本就訂有補助辦法，山手線是依據鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點，從102年胡志強市長任內就開始評估，評估報告也出了配合款，更獲得多位藍營議員的支持，讓中央地方合作。

王義川表示，根據中央補助辦法，地方需自籌2成2經費，市府自籌118.70億元，加上土地款88.89億及自償性經費138.47億，山手線計畫103年版本與107年版本比較，107年中央負擔經費增加7％，自償性經費增加2％，地方負擔減少9％，市府負擔已比之前少。

王義川強調，103年胡志強與當時主政山海環線計畫的交通局專門委員葉昭甫，送去交通部的山海環線計畫，台中市政府要付55.4％，當時的市議員也都支持，並非林佳龍市府團隊才做。他建議，市府應該和中央交換意見尋求共識，而非將預算都推給中央，不禁令人質疑新市府捍衛地方爭取建設的決心。

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