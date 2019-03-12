加速汰換二行程機車換購電動機車 台東最高補助4萬元

2019-03-12 15:28

［記者王秀亭／台東報導］為淘汰高汙染的老舊二行程機車，台東縣環保局鼓勵民眾換購電動機車，今年台東縣民只要購買經政府審驗認可的電動機車，最高可補助4萬元，限額400名。

經濟部工業局、環保署等單位補助民眾購買電動機車多年，台東縣政府為提高民眾購買意願，從102年起爭取花東地區永續發展基金補助，再加碼2萬元，今年縣環保局再將自身的補助額度向上提升，汰換二行程機車，換購重型電動機車者可補助4萬元，為台東縣歷年最高。

縣環保局空氣噪音防制科長張嘉智表示，經多年推動，民眾購買電動機車意願逐年提高，去年400個名額，至去年10月已告額滿。

張嘉智指出，今年透過高額換購補助，盼提高家有二行程機車的民眾換購環保的電動機車，換購重型電動機車最高補助4萬元（花東基金2萬元、工業局1萬元、環保署5000元、縣環保局5000元），輕型補助3萬6000元，若單純新購重型電動機車也有3萬3000元的補助，輕型為3萬1000元。

張嘉智提醒，高額補助限量400名，只要年滿18歲，設籍台東縣滿4個月以上，且2018年以前未申請補助者皆可，申請至額滿為止。

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