計票進入APP時代 就是要快、穩、準！

2019-03-12 13:04

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「一府、二鹿、三重埔」立委補選投票倒數計時，民進黨將首次在彰化補選採用「雲監票APP」電子計票系統，讓APP成為計票的小幫手，不只可以直接在APP登錄各投開票所的選票，回傳速報表，競選總部更可以透過APP系統，立即掌握最新開票情況！

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，以往各候選人都是派出大批監票志工，前往選區內的各投開票所，有的以電話回報，或是用手機拍照LINE回傳速報表方式來統計，這次彰化立委補選將改用APP，具有「快、穩、準」的優點。

曾多次參與選務工作人員指出，目前用手機或是LINE回傳的速度也很快，但仍容易出現錯誤，尤其是大選區時，投開票所數目很多，有可能資料回傳錯誤，就曾發生過選情緊繃時，兩方候選人的選票統計數字不同，原本一方以為輸了1、200票，後來才知道其實是贏了10幾票。

開發業者陳鵬光表示，這套「雲監票APP」共有三大系統組合，分別為雲端、後勤管理，監票志工透過系統，先選出自己負責的投開票所，再透過系統來登錄票數，還可以用手機拍照速報表同步回傳，除了即時回報的功能以外，總部可以在後勤管理上，迅速了解開票進度，當有突發狀況或是要指派工作時，也能夠APP來完成。

邱建富表示，彰化立委第一選區補選共有25萬餘選票、238個投開票所，預期投票率將可達近4成，今天已陸續展開APP下載與使用教學，讓監票志工可以在開票當天，用得順手！

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