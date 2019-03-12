便利楠梓長者 劉世芳爭增楠梓藍田郵局已開張

2019-03-12 12:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕鑒於地方長輩需求，立委劉世芳經長期協調，爭取設立楠梓藍田郵局，3月11日已開張。

劉世芳指出，先前曾接獲楠梓區藍田里民請求，希望可在里內設置郵局，原因是里內人口數逐日增加、且高齡人口也越來越多，眾多長輩辦理郵務或儲匯業務時，不便騎車到較遠的郵局所在地

而原本位於楠梓加工出口區的高雄郵局第35支局，原址因楠梓加工區管理處預定另作他用即將拆除，同樣引發關切。

劉世芳多次邀集楠梓加工出口區管理處、里長、廠商、高雄郵局等相關單位協商，過程中，考量區內現有高達90多家廠商、近4萬名員工，若工商單位辦理郵政業務須離開楠梓加工出口區，恐耗費更多交通及營運成本，且楠梓加工區的廠商亦希望能保留郵局的郵務業務於區內，經多次溝通協調後，高雄郵局同意繼續在楠梓加工出口區郵局原址，提供郵政代辦所及ATM來因應需求。

新設立的藍田郵局位於楠梓區大學三十街，讓藍田里雀屏中選增設郵局的主因，除了考量鄰近高雄大學學區外，還有楠梓區藍田里及周邊的人口數日益增加的現況。

新的藍田郵局歷經長期規劃，昨如期開幕，除打造便利友善的使用環境，更提供便利的無障礙設施，不僅長輩們、甚至身障朋友們辦理郵務或儲匯業務都很方便。

而楠梓加工出口區內廠商及員工的郵政業務需求，在劉世芳積極協調下，也讓原先服務楠梓加工區的郵政業務能繼續順利接軌，渡過不便的適應期。

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