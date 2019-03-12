悠遊卡帳戶自動加值滿週年 祭回饋金、抽獎優惠

2019-03-12 12:07

〔記者黃建豪／台北報導〕電子票證悠遊卡的連結銀行卡帳戶自動加值功能上線將滿一週年，截至去年底已申請連結帳戶的戶數已逾3萬戶，目前已有台新、中國信託、台北富邦、兆豐、新光、三信等6家銀行加入，為鼓勵更多使用者加入，悠遊卡公司宣布從今天起至8月底，祭出「首次自動加值送66元回饋金」及「筆筆自動加值抽1280元回饋金」好康活動。

從去年3月開放的悠遊卡連結銀行卡帳戶，只要悠遊卡持卡人向銀行申辦帳戶連結，就可將記名悠遊卡與金融帳戶設定連結，當悠遊卡內的消費餘額不足時，就會自動從銀行帳戶內加值（500元或1000元）金額並完成交易，專門服務沒有申請信用卡，但又想享有自動加值便利服務的民眾。

悠遊卡公司表示，民眾欲申辦悠遊卡帳戶連結自動加值服務只需三步驟，首先帳戶所有人依合作銀行所提供的申辦管道申請帳戶連結並同時完成記名，再持帳戶連結悠遊卡至全家FamiPort或台北捷運各車站悠遊卡加值機完成設定，即可嗶卡使用。

為推廣使用，悠遊卡公司表示，目前已祭出的「首次自動加值送66元回饋金」大放送活動，活動期間內，民眾使用帳戶連結悠遊卡首次自動加值成功，就能獲得66元回饋金；另有針對所有帳戶連結的卡友舉辦的「筆筆自動加值抽1280元回饋金」，相當於送出台北捷運1280元的定期月票一張，截至月底止，每月會抽出6名幸運兒，期間使用悠遊卡帳戶連結自動加值成功的民眾，即享抽獎機會，每自動加值一次，即累積一次抽獎機會，加值次數越多，中獎機會就越大。

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