高市雨水下水道上萬個洞？水利局：236處破損但未達破洞

2019-03-12 08:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜受訪自爆雨水下水道有上萬個洞，不過根據水利局說法，236處雨水下水道因老舊出現鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂、牆面龜裂等情況，但未達破洞情況。

高雄市長韓國瑜受訪自爆雨水下水道有上萬個洞，還說「不想批評前朝，高雄到底出了什麼事?」，但破損與破洞差很大，韓市長的破洞不知從何而來?

高市雨水下水道有600多公里，市府水利局為辦理雨水下水道普查，向內政部營建署申請同意補助經費1.225億元，自去年2月起以人力及機器，針對雨水下水道進行總體檢，目前已檢視425公里，檢視雨水下水道需修補及持續追蹤共計1萬521處。

水利局表示，部分雨水下水道因老舊出現鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂、牆面龜裂等情況，總計236處，但未達破洞情況，已動支災損金8000萬辦理修繕作業，包括岡山區河華路及梓官區同安路等9處雨水下水道已完成修復，其餘部分持續趕辦修補作業，力拚今年底前改善完成。

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