台灣玩具圖書館也有「起家厝」 他捐先祖父遺產促成

2019-03-11 23:27

〔記者李容萍／桃園報導〕推動公益不遺餘力的「台灣玩具圖書館協會」理事長葉國芳，深感協會本身沒有會址，去年整理先祖父葉吉賜遺產，在其名下、楊梅瑞源國小對面有塊未繼承土地，經徵得家人同意捐出承接土地約30坪予台灣玩具圖書館，希望此義舉能讓祖父愛心得以宣揚，並讓玩具圖書館有自己的「起家厝」。

2010年11月在桃園市成立的「台灣玩具圖書館協會」，將陳列在架上的圖書換成玩具，依照圖書館的方式來整理、保管、借用玩具，讓大家一起共享玩具資源，多設置於小學、圖書館、社區據點等公共空間，現有233家館舍，在東南亞、西亞、非洲也擁有館舍。

葉國芳的先祖父葉吉賜，生於日治年間，幼時家貧，僅居住在20幾坪的偏鄉小鎮，育有3子，十分重視教育，子孫個個事業有成，而這塊持分土地位在瑞源國小對面，靠近高鐵旁，因為經費關係，初步以貨櫃屋的模式進駐使用，也會同步提供給年輕人經營社會企業，並逐步小額募款，後續就交給年輕人蓋房子或其他模式進行整體規畫，讓玩具圖書館有自己的「起家厝」，同時運作可長可久。

現年71歲的葉國芳是退休老師，2004年2月自平鎮國中訓導主任退休，即投入志工工作，長期推動「二手玩具圖書館」專案工作，以募集、整理二手玩具，從環保出發勸募二手玩具，經過教保專業志工的整修，化腐朽為神奇，達到資源回收再利用的目的，並以培植年輕人為主要人力資源平台，協會工作人員目前平均年齡32歲，他期待由新一代的新血注入，持續推廣「玩具傳愛」愛分享計畫。

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