中壢宏其婦幼、北醫大建教合作 拚醫學中心等級照護

2019-03-11 23:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區宏其婦幼醫院自1993年7月創院迄去年底，新生兒總接生數達6萬1997人，每月平均接生約200人，被稱為中壢區最會生的醫院；宏其婦幼醫院院長張紅淇11日與母校台北醫學大學校長林建煌舉行建教合作簽約儀式，雙方藉由產學交流，將醫學中心級優秀的人才、技術、觀念引進地區醫院，為地區醫療注入活血，讓市民就近可獲醫學中心等級的照護。

張紅淇表示，地區醫院是可貴的醫療資源，提供地區民眾如同診所般的便利及可近性，以及更完善的醫療設備服務項目與醫事人力，全民健保自1995年開辦以來，全國醫學中心從13家增加到26家，區域醫院從48家增加到84家，基層診所由7633家增加到已經破萬的規模。然而地區醫院卻從568家，一路銳減至今只剩下364家，消失了200多家，地區醫院經營之困難由此可見。

張紅淇說，北醫大轄下經營的北醫附設醫院、雙和醫院、萬芳醫院均提供「以病人為中心」的高品質醫療服務，並高標通過JCI國際醫院評鑑，落實分級轉診，分工合作的健保永續經營關鍵，宏其與北醫大合作後期望能引進醫學中心的人才與技術，提供更高品質的醫療照護，避免人才與技術的斷層，盼能開創未來永續發展的新契機。

林建煌也說，簽約只是一個開始，未來和宏其會有更多的合作，這也是北醫大一直想推動的工作，北醫大教授許森淳多次擔任學校和醫院聯盟先鋒，1個月前進駐宏其任副院長，宏其有些醫療部門團隊的規模與醫學中心的科部相當，雖然還有些地方要加強，但是推動和執行工作很有效率值得肯定。

北醫大副校長李飛鵬和張紅淇是北醫大同班同學，他推崇張是位醫術精良、有使命感、有社會責任的醫師和院長，雙方合作後可以創造北醫、宏其和地方鄉親三贏。

包括桃園市政府副秘書長黃治峯、衛生局副局長蘇柏文、市議員張運炳等人都出席簽約儀式。

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