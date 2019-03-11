府城歷史名人林朝英古墓被編號 台南文史界喊搶救

2019-03-11 23:08

［記者劉婉君／台南報導］台南市南區南山公墓歷史悠久，台南市政府規劃逐年分期分區遷葬，目前正辦理清查造冊作業中。但民眾發現清代歴史名人林朝英的古墓近日也被貼上編號，擔心遭到剷平，高喊搶救，呼籲政府保留南山公墓珍貴文化資產。

林朝英是清代乾隆、嘉慶年間府城文人，為慈善家、藝術家、知名商人。他熱心公益，嘉慶初年修台南孔廟，後受賜「重道崇文」坊，並封從六品光祿寺署正職銜。

臉書社群「地上台南-南山公墓」在網路分享林朝英古墓被貼上編號的照片後，引起許多關心文史的民眾關注，希望政府保留。

民政局表示，目前第一期的殯葬專區範圍內已清查完畢，林朝英古墓位於第二期範圍內，未來會依文資法處理，期程尚未確定。

文資處說，墳墓的調查國內幾乎很少人做，南山公墓可追溯至明鄭時期，在收到民政局清查的名單後，會對區域裡歷史上的重要人物、事蹟、墓址位置及現況進行歷史調查，待調果結果出來，會與民政局研議如何處置最適當。

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