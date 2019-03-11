小吃店被新聞台收買？ 網友發起全民普查求真相

2019-03-11 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕自由撰稿人洪博學先前曾爆料，全台有多間小吃店疑似收受500元「收視費」，要求店裡電視只能播放《中天新聞台》，在當時引起熱議。對此，今天（11日）臉書上有網友自行發起「新聞頻道轉台運動」，邀請民眾各自在生活中，觀察週遭店家是否有發生被特定集團收買一事。

表單中提到，鑑於前陣子的媒體報導及多名民眾經驗，顯示全台多處小吃店、自助餐等店家有將電視鎖定在《中天新聞台》或《TVBS》且無法轉台的情形發生，因此，該活動希望動員民眾力量，觀察住家或辦公場所附近飲食店，並詢問店家是否可以轉台，如被拒絕，須進一步詢問原因，將詳細狀況填寫至表單中，以便事後做出概約的人工統計，如果狀況允許，最好再附上照片、影片和錄音等檔案求實。

活動發起人表示，表單開放時間從今天（11日）到17日止，為期一週，觀察時間全日24小時皆可。另外，截至11日中午12點半為止，該表單已收到80則回報，但在實際統計結果出來前，尚無法得知有多少店家是「有人付費要求鎖台」。

這項非正式普查活動刊登後，不少網友紛紛轉傳填寫，其中詩人陳斐雯、劇作家簡莉穎等人也都有在臉書上宣傳；樂評人馬世芳表示：「這得轉起來！」

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