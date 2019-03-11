中客減少、台南住宿客仍成長 一青妙續任親善大使

2019-03-11 22:16

［記者劉婉君／台南報導］台南市中客住宿數從2014年逐年減少，總體住宿人數不受影響，仍然逐年成長，而國際旅客中，日本約占30%。台南市政府今天續聘日台混血作家一青妙為台南市親善大使，讓國際看見台南魅力。

一青妙自2015年開始，擔任台南市首位親善大使，3年多來，她常在網路專欄、個人著作中，推廣台南情報，自傳電影《媽媽，晚餐吃什麼？》也以台南為拍攝場景，今天從台南市副市長王時思手中接過聘書，是她第4年擔任台南市親善大使。

一青妙的父親為基隆旺族，母親為日本人，她在台灣出生，十多歲時返日，曾於2014年及2017年出版與台南有關的書籍，吸引不少日本人來台南旅遊。

王時思說，一青妙除了在書裡深入介紹台南的觀光與人文，台南到日本行銷城市時，她也都會到場力挺，希望透過她的文字與演講，讓更多人愛上台南。

一青妙說，當了親善大使後，許多人以為她是台南出生，其實她是因為喜歡台南，愛上台南，因而將台南介紹給日本人，對許多日本人來說，台灣除了台北之外，第一個選擇就是台南，很高興能被喜歡的台南肯定，讓她可以繼續和台南談戀愛。

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