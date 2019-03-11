春雨稍解旱象 苗栗水庫可撐2個月

2019-03-11 19:26

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕連續近一週的春雨讓苗栗地區稍解旱象，永和山水庫進帳約268萬噸、鯉魚潭水庫則約增1350萬噸，雖然增加有限；自來水公司表示，目前可供應苗栗地區2個月用水無虞；至於農耕用水，水利署副署長鍾朝恭說，將配合雨季彈性調配供水，絕不影響春耕。

台灣自來水公司第三區管理處表示，永和山水庫目前有效蓄水量尚有1057萬噸，約剩35%，可穩定供應苗北地區每日約12萬噸用水，並持續支援新竹每日6萬噸水量；3月14日水利署會再評估降雨情況調整燈號，但可保仍有兩月存量。

供給苗栗及台中的鯉魚潭水庫，目前蓄水量4764萬噸，約剩41%，自來水公司第四區管理處指出，此波降雨對水庫挹注不少，鯉魚潭水庫每日可維持在63萬噸以下供水量，仍能穩定供應民生、工業用水約兩個月。

由於現正逢春耕時節，之前乾旱使得苑裡鎮農民無水可用，經水利署調整放水量至每秒5噸至昨日，而近期雨水滋潤農田，水利署則將改為彈性供水，視需求量增減，鍾朝恭強調，絕對不影響春耕。

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