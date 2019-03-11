高雄左營見城計畫考古新發現 4千年前就有人住在這

2019-03-11 21:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市文化局今公布「見城計畫」考古調查最新成果，包括清朝時期西門、南門段城牆地底殘蹟及水關遺構，及約4千年前新石器時代遺物，展現這塊土地所蘊含長達數千年的豐富文史。

見城計畫是由文化部補助、高雄市政府執行，從2016年啟動的8年方案，目標是再現台灣第一石城（左營舊城）歷史場景，總經費20億元；左營舊城全城面積約51公頃、原始城牆周長為2767公尺，目前陸續被發現城牆分5段、共1668公尺，保存規模約6成。

高市文化局昨公布見城計畫考古調查成果，包括西門、南門段城牆地底殘蹟及水關遺構，還有意外出土、約4千年前新石器時代中期的牛稠子文化遺物。

考古團隊計畫主持人、成大考古學研究所長劉益昌表示，左營舊城築城後、城內市街發展反而停滯，日本時期軍事化也讓本區避免開發，因為歷史的偶然，才有如今再見舊城秘密的機會。

他表示，這次意外找到數千年前台灣原住民遺留文物，除證實舊城曾有史前人類生活，也讓人了解古蹟與史前遺址複雜的共構關係。

成大考古學研究所助理教授鍾國風指出，左營三角公園（舊城旁）地表上原先只見不明顯的城牆殘跡，藉由文獻調查及嚴謹挖掘，出土完整城牆基礎，經判讀後不但了解城牆構築內容，還意外發現兩道城牆基礎間的地層裡，遺留有繩紋陶片、板岩製箭鏃等，屬於4千多年前、新石器中期牛稠子文化遺物。

團隊研判，清代築城時，工班善用當地略為高起的土丘，於兩旁向下挖兩道深溝後疊砌咾咕石作城牆基礎，兩道基礎中間的土層並未被擾動，遂留下史前文物。

為進一步推廣公眾考古，文化局邀請國小以上學校師生參加考古見學及體驗，活動即將開放報名，詳情可至「見城計畫官網」。

  • 成大鍾國風助理教授說明考古坑內發現歷史時期城牆殘蹟與史前陶片共存的現象。（記者王榮祥翻攝）

    成大鍾國風助理教授說明考古坑內發現歷史時期城牆殘蹟與史前陶片共存的現象。（記者王榮祥翻攝）

  • 四千年前的繩紋陶片。（記者王榮祥翻攝）

    四千年前的繩紋陶片。（記者王榮祥翻攝）

  • 新石器中期牛稠子文化的板岩製箭鏃。（記者王榮祥翻攝）

    新石器中期牛稠子文化的板岩製箭鏃。（記者王榮祥翻攝）

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