高雄左營見城計畫考古新發現 4千年前就有人住在這

2019-03-11 21:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市文化局今公布「見城計畫」考古調查最新成果，包括清朝時期西門、南門段城牆地底殘蹟及水關遺構，及約4千年前新石器時代遺物，展現這塊土地所蘊含長達數千年的豐富文史。

見城計畫是由文化部補助、高雄市政府執行，從2016年啟動的8年方案，目標是再現台灣第一石城（左營舊城）歷史場景，總經費20億元；左營舊城全城面積約51公頃、原始城牆周長為2767公尺，目前陸續被發現城牆分5段、共1668公尺，保存規模約6成。

高市文化局昨公布見城計畫考古調查成果，包括西門、南門段城牆地底殘蹟及水關遺構，還有意外出土、約4千年前新石器時代中期的牛稠子文化遺物。

考古團隊計畫主持人、成大考古學研究所長劉益昌表示，左營舊城築城後、城內市街發展反而停滯，日本時期軍事化也讓本區避免開發，因為歷史的偶然，才有如今再見舊城秘密的機會。

他表示，這次意外找到數千年前台灣原住民遺留文物，除證實舊城曾有史前人類生活，也讓人了解古蹟與史前遺址複雜的共構關係。

成大考古學研究所助理教授鍾國風指出，左營三角公園（舊城旁）地表上原先只見不明顯的城牆殘跡，藉由文獻調查及嚴謹挖掘，出土完整城牆基礎，經判讀後不但了解城牆構築內容，還意外發現兩道城牆基礎間的地層裡，遺留有繩紋陶片、板岩製箭鏃等，屬於4千多年前、新石器中期牛稠子文化遺物。

團隊研判，清代築城時，工班善用當地略為高起的土丘，於兩旁向下挖兩道深溝後疊砌咾咕石作城牆基礎，兩道基礎中間的土層並未被擾動，遂留下史前文物。

為進一步推廣公眾考古，文化局邀請國小以上學校師生參加考古見學及體驗，活動即將開放報名，詳情可至「見城計畫官網」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/