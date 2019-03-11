漏水十餘載無人管 田中地下道滴成鐘乳石洞

2019-03-11 21:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮中南陸橋下方地下道長期出現漏水狀況，民眾走入地下道猶如要先經過水濂洞，因十多年來缺乏整治，連入口處白皙的牆面都被漏水染黑，甚至出現「鐘乳石」情況，髒亂環境令民眾怯步，田中鎮長洪麗娜接獲陳情今日前往查勘，囑咐建設課進行防漏整修，趕緊還給民眾整潔行走空間。

田中鎮中南路與台鐵軌道相接，交接處上設陸橋，下挖人行地下道連接通行，不過疑因路上排水設計不良，導致地下道長期漏水，地面濕答答，近日氣候多雨，地下道西側入口排水又出現阻塞，雨水不斷亂漏，走地下道像在走水濂洞，引發民怨，希望政府重視。

王姓民眾表示，中南陸橋車多複雜，長輩行走橋上更危險，所以才走地下道，可是地下道長期缺乏管理，逢雨必漏水，十多年累積，入口處滴水竟長出鐘乳石，牆面黑垢看了也是怵目驚心，每次經過都很不舒服。

洪麗娜指出，會勘結果發現該地下道漏水狀況疑似是由上方路面滲入，導致牆面裂開滲水，已通知建設課針對裂縫處先進行高壓灌注，防止再漏水，並召集專家找出漏水源頭，儘快進行整修。

洪麗娜說，中南路人行道完工超過二十年，全面整治漏水恐需大工程，著眼目前行人使用率不高，易成治安死角，已評估拆除上方陸橋，拓寬成車用地下道可能，並規劃結合鄰近田中倉庫進行美化再造，地方就能多出一處綠意空間。

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