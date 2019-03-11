2019-03-11 19:08

〔記者陳璟民／竹崎報導〕保育小紫斑蝶，嘉義不缺席。阿里山國家風景區管理處鑒於去年開始有小紫斑蝶，從八掌溪源頭流經竹崎鄉光華村，觀察此處是蝶群越冬重要棲地，該處今天配合交通部觀光局連線舉辦「紫斑蝶護道之旅」活動，邀光華社區大小朋友一起種植紫斑蝶蜜源植物「高士佛澤蘭」2300株，營造保育蝴蝶的環境，希望來年吸引更多蝶群，成為生態觀光資源。

「紫斑蝶護道之旅」活動由交通部長林佳龍主持，結合阿里山、茂林、西拉雅、雲嘉南、參山、北海岸及觀音山等國家風景區管理處，連線守護紫斑蝶，嘉義場今天下午由阿管處長馬惠達、竹崎鄉公所觀光課長古月華、光華村長鄧德勝、頂笨仔文化協會、鄉親與光華國小師生約50人，在光華村土地公廟前舉行。

馬惠達表示，光華村生態觀光資源豐富，晚上可賞螢火蟲，白天可賞小紫斑蝶，希望透過種下蜜源植物「高士佛澤蘭」，增加小紫斑蝶族群數量；鄧得勝說，小紫斑蝶成千上萬於4月採茶季，順著光華村附近山巒飛越，壯觀場景長達數週。

參與活動的光華國小三年級男學童葉承憲說，知道今天活動主題是要保護小紫斑蝶，大家種樹且不破壞環境，讓蝴蝶可以休息繁衍。

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